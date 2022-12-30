Олланд убежден, что Минские соглашения преследовали цель задержать российское продвижение в Украине.
Кстати говоря Противная и хочет быть в тренде, – Лукашенко пристыдил заявления Меркель о минских соглашениях
Минские соглашения на время остановили наступление россиян,
– сказал Олланд.
Украинская армия укрепилась
Он считает, что заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила возможность укрепиться. ВСУ сейчас гораздо лучше оснащены и обучены. То есть, устойчивость ВСУ в 2022 году он частично объяснил и своими дипломатическими усилиями в 2014 годах.
Это заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность, говорит бывший президент Франции.
Олланд упоминает геополитическую ситуацию в мире
Политик добавил, что геополитическая ситуация не была благоприятна для Украины. В частности, президентство Трампа ослабило связи ЕС и США, а Европа не смогла понять, как ее зависимость от российского газа сделала ее уязвимой.
Таким образом политик подытожил, что в 2014 году Путин подумал, что время пошло в его пользу и он может осуществить дальнейшее вторжение в Украину. Это произошло в 2022 году.
Что говорила Меркель
Эксканцлер Германии Ангела Меркель ранее издала заявление, что в 2014 году было очевидно, мол, конфликт собираются заморозить. Все понимали, что проблема в Донбассе не решена.
Однако политика не оправдывала, что это дало Украине драгоценное время. По словам Меркель, Украина 2014-15 – это не сегодняшняя Украина.