Олланд убежден, что Минские соглашения преследовали цель задержать российское продвижение в Украине.

Кстати говоря Противная и хочет быть в тренде, – Лукашенко пристыдил заявления Меркель о минских соглашениях

Минские соглашения на время остановили наступление россиян,

– сказал Олланд.

Украинская армия укрепилась

Он считает, что заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила возможность укрепиться. ВСУ сейчас гораздо лучше оснащены и обучены. То есть, устойчивость ВСУ в 2022 году он частично объяснил и своими дипломатическими усилиями в 2014 годах.

Это заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность, говорит бывший президент Франции.

Олланд упоминает геополитическую ситуацию в мире

Политик добавил, что геополитическая ситуация не была благоприятна для Украины. В частности, президентство Трампа ослабило связи ЕС и США, а Европа не смогла понять, как ее зависимость от российского газа сделала ее уязвимой.

Таким образом политик подытожил, что в 2014 году Путин подумал, что время пошло в его пользу и он может осуществить дальнейшее вторжение в Украину. Это произошло в 2022 году.

Что говорила Меркель

Эксканцлер Германии Ангела Меркель ранее издала заявление, что в 2014 году было очевидно, мол, конфликт собираются заморозить. Все понимали, что проблема в Донбассе не решена.

Однако политика не оправдывала, что это дало Украине драгоценное время. По словам Меркель, Украина 2014-15 – это не сегодняшняя Украина.