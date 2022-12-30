Олланд переконаний, що Мінські угоди мали на меті затримати російське просування в Україні.

До речі Бридка і хоче бути у тренді, – Лукашенко присоромив заяви Меркель про Мінські угоди

Мінські угоди на деякий час зупинили наступ росіян,

– сказав Олланд.

Українська армія зміцнилась

Він вважає, що заслугою Мінських домовленостей є те, що українська армія отримала змогу зміцнитися. ЗСУ зараз набагато краще оснащені та навчені. Тобто стійкість України у 2022 році він частково пояснив і своїми дипломатичними зусиллями у 2014 році.

"Це заслуга Мінських домовленостей у тому, що українська армія отримала таку можливість", – говорить колишній президент Франції.

Олланд згадує геополітичну ситуацію у світі

Політик додав, що геополітична ситуація не була сприятливою для України. Зокрема, президенство Трампа послабило зв'язки ЄС та США, а Європа не змогла зрозуміти, як її залежність від російського газу зробила її вразливою.

Таким чином політик підсумував, нібито у 2014 році Путін подумав, що час пішов на його користь і він може здійснити подальше вторгнення в Україну. Це і сталось у 2022 році.

Що говорила Меркель

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель раніше видала заяву, що у 2014 році було очевидно, мовляв, конфлікт збираються заморозити. Усі розуміли, що проблема на Донбасі не вирішена.

Однак політикиня виправдовувала, що це дало Україні дорогоцінний час. За словами Меркель, Україна 2014 – 2015 років – це не сьогоднішня Україна.