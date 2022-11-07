Ежемесячно Додон получает более 100 тысяч евро

О том, что Игорь Додон перешел на "содержание" кремлевских олигархов, узнали журналисты организации RISE Moldova.

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У Додона есть своя неправительственная организация – Молдавско-российский бизнес-союз. Политик сам утвердил себе такую зарплату.

Общий годовой оклад экс-президента Молдовы на 2022 год запланирован на сумму 1,6 миллиона леев. Итак, вместе с премиями он ежемесячно получает 202 000 леев, то есть более 10 000 евро.

Зарплатные средства Додону поступают из России.

Как отлажена схема

Журналисты обнаружили шесть банковских платежей из России на счет организации Додона на почти 5 миллионов леев, что составляет почти 264 тысячи долларов.

Эти деньги поступали от организации "Деловая Россия". Ее финансирует россиянин Игорь Чайка – сын бывшего генпрокурора и бизнес-партнер Додона.

Для чего на самом деле "зарплатные" деньги Додона

В США считают, что эту организацию Кремль и некоторые молдавские политики используют "в качестве прикрытия для перекачки денег сотрудничающим с ним политическим партиям Молдовы", а "некоторые из этих незаконных денег были предназначены для взяток и мошенничества на выборах".

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Что известно об Игоре Додоне

Пророссийский президент возглавлял Молдову с 2016 по 2020 годы. Он также заявлял, что оккупированный Крым принадлежит России. За эти слова политика принес извинения министр иностранных дел Молдовы, а сам Додон лишь отметил, что имел в виду то, под чьей властью находится полуостров.

За время каденции Додона отношения Украины и Молдовы фактически были на паузе.

Также Додон все больше удалял Молдову от Европейского Союза и сближал с Россией.

На выборах президента в 2020 году Додон проиграл проевропейской кандидатке Майе Санду.

После этого политик подал ряд судебных исков из-за якобы "фальсификации" во время голосования. Суд их отклонил.

К теме смотрите видео об Игоре Додоне в программе "Диктаторы":