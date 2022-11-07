Щомісяця Додон отримує понад 100 тисяч євро

Про те, що Ігор Додон перейшов на "утримання" кремлівських олігархів дізнались журналісти організації RISE Moldova.

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Додон має власну неурядову організацію – Молдавсько-російська бізнесова спілка. Політик сам затвердив собі таку зарплату.

Загальний річний оклад експрезидент Молдови на 2022 рік заплановано на суму 1,6 мільйона леїв. Тож, разом з преміями він щомісяця отримує 202 000 леїв, тобто понад 10 000 євро.

Зарплатні кошти Додону надходять із Росії.

Як налагоджена схема

Журналісти виявили шість банківських платежів із Росії на рахунок організації Додона на майже 5 мільйонів леїв, що дорівнює майже 264 тисячі доларів.

Ці гроші надходили від організації "Ділова Росія". Її фінансує росіянин Ігор Чайка – син колишнього генпрокурора і бізнес-партнер Додона.

Для чого насправді "зарплатні" гроші Додона

У США вважають, що цю організацію Кремль та деякі молдовські політики використовують "як прикриття для перекачування грошей політичним партіям Молдови, що співпрацюють з ним", а "деякі з цих незаконних грошей були призначені для хабарів і шахрайства на виборах".

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Що відомо про Ігоря Додона

Проросійський президент очолював Молдову з 2016 по 2020 роки. Він також заявляв, що окупований Крим належить Росії. За ці слова політика вибачився міністр закордонних справ Молдови, а сам Додон лиш зазначив, що мав на увазі те, під чиєю владою перебуває півострів.

За час каденції Додона, стосунки України та Молдови фактично були на паузі.

Також Додон все більше віддаляв Молдову від Європейського Союзу й зближував з Росією.

На виборах президента у 2020 році Додон програв проєвропейській кандидатці Маї Санду.

Після того політик подав низку судових позовів через нібито "фальсифікації" під час голосування. Суд їх відхилив.

До теми дивіться відео про Ігоря Додона у програмі "Диктатори":