Цахиагийн Эгбелдорж рассказал в интервью 24 Каналу, что Владимир Путин не остановится до тех пор, пока его не разобьют и не победят. И до этого времени будет продолжаться война.

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Что сказал о войне экспрезидент Монголии

Бывший президент Монголии рассказал, что война продлится долго. Он отметил, что каждый день украинцы жертвуют собой, жертвуют больше всех. В то же время россияне убивают и пытают украинцев, совершают ужасные преступления против детей и женщин.

Я вот удивляюсь – почему западные страны всегда на шаг позади? Когда после 3 месяцев войны украинцы просили о танках – им дали "Джавелины". Запад всегда отстает. А когда речь идет об оружии, они всегда поздно его дают. Но у Украины нет времени ждать,

– заявил политик.

Он пояснил, что российские убийцы не ждут, они каждый день совершают военные преступления.

"Путин не ждет, убийцы не ждут, тогда почему ждет Запад? Запад должен немедленно поддержать Украину всеми возможными способами", – заявил Эгбелдорж.

Он также добавил, что вся территория Украины должна быть освобождена от российских оккупантов.

Эгбелдорж заявил, что Путин проигрывает войну

Я много раз встречался с ним и я его знаю. Он сильно изменился. Он совершил один из самых больших политических промахов в истории. И это была очень большая ошибка. Лидеры, желающие принять какое-то тяжелое решение, всегда должны помнить об этом. Все лидеры, которые будут после Путина, всегда должны помнить об этом. Путин проигрывает,

– заявил экспрезидент Монголии.

Цахиагийн Эгбелдорж напомнил, что в начале полномасштабного вторжения призвал Путина остановить войну в видеообращении.

"Сейчас его окружение ему лжет, наверное, говорят, что он выигрывает, что он делает замечательные вещи, что-то типа того. Говорят, что он как Петр I, или Сталин, или кто-то еще. Но он как Гитлер", – заметил монгольский политик.

Он также добавил, что "самым большим достижением" в жизни Путина было бы, если бы он остановил войну.

Заявления экспрезидента Монголии о войне: коротко