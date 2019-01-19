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      Экстренное обращение: Трамп выступит с речью перед согражданами

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обратится к нации. Его речь будет связана с гуманитарным кризисом.

      Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

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      Я сделаю важное объявление о гуманитарном кризисе на нашей южной границе и о "шатдауне" 19 января в 15:00 в прямом эфире из Белого дома,
      – подчеркнул он.

      Отметим, что ранее выступление Дональда Трампа в Конгрессе пришлось отменить из соображений безопасности.

      Напомним, шатдаун начался в полночь на 22 декабря 2018 года, в Соединенных Штатах Америки снова частично закрылись все федеральные учреждения, третий раз в течение года, так как законодателям не удалось достичь компромисса относительно финансирования федерального правительства.

      Как часто случается "шатдаун"?
      Это совсем не исключительное явление в США. В целом история страны содержит упоминания о 17 таких случаев. И даже о предыдущем, 2013 года, уже успели забыть: правительство не работало 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. И вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до окончания срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично приостановили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 случился второй "шатдаун" за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.

      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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