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      Екстрене звернення: Трамп виступить із промовою перед співгромадянами

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що звернеться до нації. Його промова буде пов'язана з гуманітарною кризою.

      Про це очільник Білого дому написав у своєму Twitter.

      Читайте також: Трамп скасував поїздку делегації США в Давос

      Я зроблю важливе оголошення про гуманітарну кризу на нашому південному кордоні і про "шатдаун" 19 січня о 15:00 у прямому ефірі з Білого дому,
      – наголосив він.

      Зазначимо, що раніше виступ Дональда Трампа у Конгресі довелось скасувати із міркувань безпеки.

      Нагадаємо, шатдаун розпочався опівночі проти 22 грудня 2018 року, у Сполучених Штатах Америки знову частково закрилися усі федеральні установи, втретє протягом року, оскільки законодавцям не вдалося досягти компромісу щодо фінансування федерального уряду.

      Як часто трапляється "шатдаун"?Це геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий "шатдаун" за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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