Об этом сообщили в ДТЭК.

Что известно об отключениях?

На территории столицы и Киевской области энергетики вынуждены были применять экстренные обесточивания. Во время действия таких мер ранее обнародованные графики отключений не действовали. Впоследствии ограничение отменили.

Параллельно Сумиоблэнерго проинформировали о введении с 09:50 графиков аварийных отключений для потребителей 1 – 10 очередей в полном объеме. Аварийные графики также применялись в Полтавской области. Позже экстренные отключения в областях отменили.

Основная причина экстренных мер в обоих регионах – системные повреждения энергетической инфраструктуры, возникшие из-за систематических обстрелов со стороны российской армии. Энергетики работают над стабилизацией ситуации в энергосистеме и ликвидацией последствий разрушений.

В Укрэнерго призывают следить за изменениями в энергосистеме на официальных страницах операторов систем распределения, а также потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, ранее сообщалось, что к воскресенью, 11 ноября, в части регионов Украины в введут ограничения на потребление электроэнергиит из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 15:00 до 23:59, а для всех категорий потребителей почасовые отключения будут применяться с 16:00 до 23:59.

Объем ограничений составит от половины до полутора очередей в зависимости от региона.

К слову, киевские городские власти призвали жителей столицы заготовить запасы воды, еды и необходимых вещей на случай длительных отключений электроэнергии и водоснабжения из-за усиления российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В КГГА советуют сделать запасы как минимум на три дня: на одного взрослого человека требуется около трех литров питьевой и 10–12 литров технической воды в сутки. Также киевлянам рекомендуют зарядить powerbankи и портативные станции, подготовить фонарики, батарейки и продукты длительного хранения, которые не требуют приготовления на электроплите.

В случае масштабных отключений электроэнергии в городе будут работать 155 бюветных комплексов, подключенных к генераторам. В то же время коммунальные службы продолжают работать над стабилизацией электро- и водоснабжения.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, при определенных условиях в Киеве отключения света могут продолжаться 14-16 часов в сутки, а ситуация будет зависеть от интенсивности обстрелов и состояния энергетических объектов. Как заявляет эксперт, часть работ по защите инфраструктуры могут не успеть завершить к началу зимы из-за приостановки финансирования.

Наиболее уязвимыми к длительным отключениям остаются Киев, Харьков, Одесса, Днепр и прифронтовые регионы, тогда как западные области будут иметь больше возможностей благодаря импорту электроэнергии из ЕС.