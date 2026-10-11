Про це повідомили у ДТЕК.

Що відомо про відключення?

На території столиці та Київської області енергетики вимушені застосовувати екстрені знеструмлення. Під час дії таких заходів раніше оприлюднені графіки вимкнень не діють.

Паралельно у Сумиобленерго поінформували про введення з 09:50 графіків аварійних відключень для споживачів 1 – 10 черг у повному обсязі. Аварійні графіки в також застосовувалися в Полтавській області, проте в 10:30 обмеження скасували.

Головна причина екстрених заходів в обох регіонах – системне пошкодження енергетичної інфраструктури, які виникли через систематичні обстріли армії Росії. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації в енергосистемі та ліквідацією наслідків руйнувань.

В Укренерго закликають слідкувати за змінами в енергосистемі на офіційних сторінках операторів систем розподілу, а також споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що к неділю, 11 жовтня, у частині регіонів України запровадять обмеження електроспоживання через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть із 15:00 до 23:59, а для всіх категорій споживачів погодинні відключення застосовуватимуть із 16:00 до 23:59.

Обсяг обмежень становитиме від половини до півтори черги залежно від регіону.

До слова, Київська міська влада закликала жителів столиці підготувати запаси води, їжі та необхідних речей на випадок тривалих відключень електроенергії й водопостачання через посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У КМДА радять зробити запаси щонайменше на три дні: на одну дорослу людину потрібно близько трьох літрів питної та 10 – 12 літрів технічної води на добу. Також киянам рекомендують зарядити павербанки й портативні станції, підготувати ліхтарики, батарейки та продукти тривалого зберігання, які не потребують приготування на електроплиті.

У разі масштабних знеструмлень у місті працюватимуть 155 бюветних комплексів, підключених до генераторів. Водночас комунальні служби продовжують працювати над стабілізацією електро- та водопостачання.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, за певних умов у Києві відключення світла можуть тривати 14 – 16 годин на добу, а ситуація залежатиме від інтенсивності обстрілів і стану енергетичних об’єктів. Як заявляє експерт, частину робіт із захисту інфраструктури можуть не встигнути завершити до початку зими через призупинення фінансування.

Найбільш вразливими до тривалих відключень залишаються Київ, Харків, Одеса, Дніпро та прифронтові регіони, тоді як західні області матимуть більше можливостей завдяки імпорту електроенергії з Європейського Союзу.