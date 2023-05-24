Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она сообщила о возможных причинах воздушной тревоги.
К теме В Киевской и большинстве областях объявили воздушную тревогу: есть угроза пусков "Калибров"
По ее словам, это может быть связано с экстренным выходом в море одного из ракетоносителей – фрегата "Адмирал Макаров". Утром группировка оккупантов была довольно небольшой.
Это может быть связано с экстренным выходом на службу ракетоносителя, которого утром в море не было. Корабельная группировка оккупантов была в довольно сжатом режиме – всего 7 единиц. Сейчас их 8. "Адмирал Макаров" вышел на рубеже пуска ракет,
– заметила Гуменюк.
Смотрите разговор с Натальей Гуменюк на ютубе 24 Канала
Почему изменилась динамика ракетных обстрелов
Ранее российские оккупанты практиковали массированные ракетные удары, которые делали раз в неделю или раз в две недели. Но теперь захватчики обстреливают Украину почти каждый день. Однако используют разные средства – и дроны, и небольшое количество ракет и т.д.
Как подчеркнула Гуменюк, оккупанты пытаются продемонстрировать, что владеют инициативой на фронте. У них практически нет успехов на линии столкновения, поэтому они пытаются показать хотя бы какие-то успехи.
Очевидно, они пытаются переключить на себя внимание. Они также морально истощены из-за ожиданий нашего активного контрнаступления по всей линии фронта. Все еще не знают, откуда его ждать,
– заметила Гуменюк.
Воздушная тревога в Украине: коротко
- В среду 24 мая в Украине раздался сигнал воздушной тревоги в ряде областей на Юге, Востоке и Центре Украины. Однако уже по состоянию на 13:27 был отбой тревоги.
- Мониторинговые группы в соцсетях сообщали о возможных пусках "Калибров". Хотя это неофициальная информация, но в любом случае следует идти в укрытие.
- Оккупанты несколько раз обстреливали Очаков Николаевской области 23 мая. Один человек получил ранения.