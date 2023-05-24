Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она сообщила о возможных причинах воздушной тревоги.

К теме В Киевской и большинстве областях объявили воздушную тревогу: есть угроза пусков "Калибров"

По ее словам, это может быть связано с экстренным выходом в море одного из ракетоносителей – фрегата "Адмирал Макаров". Утром группировка оккупантов была довольно небольшой.

Это может быть связано с экстренным выходом на службу ракетоносителя, которого утром в море не было. Корабельная группировка оккупантов была в довольно сжатом режиме – всего 7 единиц. Сейчас их 8. "Адмирал Макаров" вышел на рубеже пуска ракет,

– заметила Гуменюк.

Обратите внимание! Полковник оперативного командования "Юг" Валентин Назаров подтвердил информацию, что час назад на боевое дежурство оккупанты срочно вывели фрегат "Адмирал Макаров". С него могут запустить до 8 ракет "Калибр".

Смотрите разговор с Натальей Гуменюк на ютубе 24 Канала

Почему изменилась динамика ракетных обстрелов

Ранее российские оккупанты практиковали массированные ракетные удары, которые делали раз в неделю или раз в две недели. Но теперь захватчики обстреливают Украину почти каждый день. Однако используют разные средства – и дроны, и небольшое количество ракет и т.д.

Как подчеркнула Гуменюк, оккупанты пытаются продемонстрировать, что владеют инициативой на фронте. У них практически нет успехов на линии столкновения, поэтому они пытаются показать хотя бы какие-то успехи.

Очевидно, они пытаются переключить на себя внимание. Они также морально истощены из-за ожиданий нашего активного контрнаступления по всей линии фронта. Все еще не знают, откуда его ждать,

– заметила Гуменюк.

Воздушная тревога в Украине: коротко