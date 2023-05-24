Об обстрелах Очаковской общины рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, 23 мая россияне несколько раз открывали огонь по ней.

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В Очакове один человек пострадал

По имеющимся данным, артиллерийские обстрелы по Очакову фиксировали в 11:00, 12:58 и 14:00 23 мая. В результате пострадал один человек.

Также известно, что повреждены и частично разрушены частные дома, автомобили, объекты инфраструктуры Кроме того, повреждения получили линии газо-, электропередач, а также доступ к сети. Все удалось восстановить.

Еще один артиллерийский обстрел зафиксирован в 20:05, но уже по акватории Очаковской общины. К счастью, тогда никто не пострадал.

По словам Виталия Кима, день 23 мая и ночь на 24 мая в Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах прошли относительно спокойно.

Отметим, что накануне оккупанты также обстреляли многоэтажку в Авдеевке. В результате она обрушилась.

Россияне атаковали Авдеевку: что известно

Во вторник 23 мая стало известно, что русские захватчики атаковали многоэтажку в Авдеевке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По состоянию на 13:00 в тот же день он отмечал, что пострадали по меньшей мере два человека.

Вскоре появилась информация и от главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша. По его словам, 9 этажей здания разрушены до фундамента.

Кроме того, чиновник уточнил данные о раненых. По его словам, среди них – женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Барабаш добавил, что под завалами на тот момент находились два человека. Была угроза, что на самом деле их – пятеро.

Напоследок обратим внимание на последние ракетные атаки со стороны России. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, враг наносит удары с разных сторон, чтобы "убедиться, на каком из направлений система ПВО может иметь пробелы". Она подчеркнула, что "мы работаем во все стороны", то есть на все 360 градусов.