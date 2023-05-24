Про обстріли Очаківської громади розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, впродовж 23 травня росіяни кілька разів відкривали вогонь по ній.

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В Очакові одна людина постраждала

За наявними даними, артилерійські обстріли по Очакову фіксували о 11:00, 12:58 та 14:00 23 травня. Внаслідок цього постраждала одна людина.

Також відомо, що пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки, автомобілі, об'єкти інфраструктури. Крім того, пошкоджень зазнали лінії газо-, електропередач, а також доступу до мережі. Все вдалося відновити.

Ще один артилерійський обстріл зафіксували о 20:05, але вже по акваторії Очаківської громади. На щастя, того разі ніхто не постраждав.

За словами Віталія Кіма, день 23 травня та ніч 24 травня у Миколаєві, Первомайському, Баштанському і Вознесенському районах пройшли відносно спокійно.

Зазначимо, що напередодні окупанти також обстріляли багатоповерхівку в Авдіївці. Внаслідок цього вона обвалилася.

Росіяни атакували Авдіївку: що відомо

У вівторок 23 травня стало відомо, що російські загарбники атакували багатоповерхівку в Авдіївці. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Станом на 13:00 того ж дня він зазначав, що постраждало щонайменше двоє людей.

Невдовзі з'явилася інформація і від глави Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша. За його словами, 9 поверхів споруди зруйновані до фундаменту.

Крім того, посадовець уточнив дані про поранених. За його словами, серед них – жінка, котра у важкому стані. Барабаш додав, що під завалами на той момент було двоє людей. Існувала загроза, що насправді їх – п'ятеро.

Наостанок звернемо увагу на останні ракетні атаки з боку Росії. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ворог завдає ударів з різних боків, щоб "переконатися, на якому з напрямків система ППО може мати прогалини". Вона підкреслила, що "ми працюємо на всі боки", себто на всі 360 градусів.