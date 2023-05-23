Як розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, зазначила, що наша ППО відпрацювала на відмінно. Про це вона заявила в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За словами Гуменюк, останнім часом ворог намагається випробовувати різні напрямки для атаки

Окупанти прагнуть переконатися, на якому з напрямків система ППО може мати прогалини. Але ми працюємо на всі боки, на всі 360 градусів,

– наголосила вона.

Яка обстановка у Чорному морі

Начальниця пресцентру ОК "Півдня" додала, що корабельне угрупування ворога постійно маневрує і розосереджується. Також вони намагаються триматися якомога далі від контрольованого Україною берега.

"Для них звична відстань – 108 миль або ж 180 – 200 кілометрів. Тяжіють вони у бік Новоросійська. Наразі у Чорному морі один ракетоносій", – зазначила Гуменюк.

Чи чекати на нову атаку ворога

Раніше вона повідомляла, що у вівторок, 23 травня, у Чорному моря є одне надводне судно що має на озброєнні 8 ракет типу "Калібр". Загальне корабельне угруповування ворога становить 11 одиниць.

Останнім часом Росія зазвичай намагається активізувати всі доступні ракетоносії та виводити їх до районів здійснення ракетних атак. Цю тактику окупанти вже випробували неодноразово, навіть використовуючи додаткові ракетоносії під час активності тактичної або стратегічної авіації. Зазвичай цей процес займає від 2 до 3 годин.

Гуменюк також наголосила, що удар може бути в будь-який момент. А оновлення інформації щодо ракетоносіїв в Чорному морі від ОК "Південь" відбувається регулярно.

У той же час, варто зазначити, що останнім часом Росія зазвичай намагається активізувати всі доступні ракетоносії та виводити їх до районів здійснення ракетних атак. Цю тактику окупанти вже випробували неодноразово, навіть використовуючи додаткові ракетоносії під час активності тактичної або стратегічної авіації. Зазвичай цей процес займає від 2 до 3 годин.