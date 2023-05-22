Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він додав, що обстріли Києва принципові для ворога, адже столиця – це серце країни.

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Пропаганда підсилює паніку

Росіяни цілеспрямовано атакують Київ, бо тут перебувають всі органи державної влади, банкові фінансові установи тощо. Постійними обстрілами ворог сіє паніку серед цивільного населення.

Зверніть увагу! У ніч проти 20 травня ворог здійснив 11 атаку протягом травня на Київ. Росіяни намагалися завдати удару по ключових обʼєктах столиці й виснажити ППО. Усі повітряні цілі були знищені силами й засобам ППО. Внаслідок падіння уламків пошкоджено будівлі та автомобілі у чотирьох районах Києва.

"У нас народ одразу панікує, якщо щось не так, і ми знаємо наслідки цієї паніки. Черги на заправках, сіль у магазинах скупляють тощо", – зазначив Ігнат.

Паніка – подарунок ворогу, яку російська пропаганда вміло підсилює.

"Ми мусимо не панікувати й "зберігати порох сухим і холодний розум", – сказав речник Повітряних сил.

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Цілі ворожих атак

Ключові цілі російських обстрілів:

виснаження ППО;

пошук ППО;

ураження об’єктів.

Росія ставить комплексні цілі щодо обстрілів України. На думку Ігната, однієї з головних цілей ворожих атак є виснаження української протиповітряної оборони. До того ж на знищення дронів треба витрачати багато зенітних ракет, особливо у нічний час.

Ракети дорогі. Нам навіть не їх вартість важлива, а наявність,

– наголосив речник Повітряних сил.

Постійними атаками росіяни намагаються промацати ППО та з’ясувати місця її розташування. Тому окупанти запускають дрони з різних напрямків і кожен має свій маршрут. Російські військові можуть відстежувати, де був збитий дрон-камікадзе.

Крім того, Росія намагається уразити об’єкти й інколи це вдається. За словами Ігната, треба комплексно реагувати на подібні атаки й продовжувати підсилювати систему протиповітряної оборони України, зокрема мобільні вогневі групи.

Чому потрібна західна ППО

Основою протиповітряної оборони України й досі є радянські комплекси Бук-М1 і С-300. Основне завдання ППО – не допустити появи російської авіації, яка була вигнана.

Перші місяці російського повномасштабного вторгнення вона (російська авіація – 24 Канал) була тут, а тепер просто не залітає, бо її знищують,

– додав Ігнат.

Наразі підсилення західними системами ППО дуже важливе, адже ПЗРК не дістане авіацію на висоті понад 6 кілометрів.

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