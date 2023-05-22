Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он добавил, что обстрелы Киева принципиальны для врага, ведь столица – это сердце страны.
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Пропаганда усиливает панику
Россияне целенаправленно атакуют Киев, потому что здесь находятся все органы государственной власти, банковские финансовые учреждения. Постоянными обстрелами враг сеет панику среди гражданского населения.
"У нас народ сразу паникует, если что-то не так, и мы знаем последствия этой паники. Очереди на заправках, соль в магазинах скупают и т.д.", – отметил Игнат.
Паника – подарок врагу, которую российская пропаганда умело усиливает.
"Мы должны не паниковать и "хранить пыль сухим и холодным умом", – сказал спикер Воздушных сил.
Игнат назвал три цели российских обстрелов Киева: смотрите видео
Цели вражеских атак
Ключевые цели российских обстрелов:
- истощение ПВО;
- поиск ПВО;
- поражение объектов.
Россия ставит комплексные цели относительно обстрелов Украины. По мнению Игната, одной из главных целей вражеских атак является истощение украинской противовоздушной обороны. К тому же на уничтожение дронов нужно тратить много зенитных ракет, особенно в ночное время.
Дорогие ракеты. Нам даже не их стоимость важна, а наличие,
– подчеркнул спикер Воздушных сил.
Постоянными атаками россияне пытаются прощупать ПВО и выяснить места его расположения. Поэтому оккупанты запускают дроны по разным направлениям и каждый имеет свой маршрут. Российские военные могут отслеживать, где был сбит дрон-камикадзе.
Кроме того, Россия пытается поразить объекты и иногда это удается. По словам Игната, нужно комплексно реагировать на подобные атаки и продолжать усиливать систему противовоздушной обороны Украины, в том числе мобильные огневые группы.
Почему нужна западная ПВО
Основой противовоздушной обороны Украины до сих пор являются советские комплексы Бук-М1 и С-300. Основная задача ПВО – не допустить появления российской авиации, которая была изгнана.
Первые месяцы российского полномасштабного вторжения она (российская авиация – 24 Канал) была здесь, а теперь просто не залетает, потому что ее уничтожают,
– добавил Игнат.
В настоящее время усиление западными системами ПВО очень важно, ведь ПЗРК не получит авиацию на высоте более 6 километров.
Майские обстрелы Киева: что известно
- В ночь на 16 мая состоялась наиболее массированная атака россиян на Киев. Враг применил и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе, и ракеты баллистического типа.
- 16 мая обломки сбитых ракет упали на территорию Киевского зоопарка. К счастью, возгорание не произошло, однако обломком повредило зеленые насаждения.
- Ночью 20 мая атаковали Киев дронами-камикадзе. Обломки сбитого Шахеда упали на дом в Днепровском районе столицы и вызвали пожар.