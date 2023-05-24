Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона повідомила про можливі причини повітряної тривоги.
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За її словами, це може бути пов'язаним з екстреним виходом в море одного з ракетоносіїв – фрегат "Адмірал Макаров". Вранці угруповання окупантів було досить невеликим.
Це може бути пов'язаним з екстреним виходом на службу ракетоносія, якого зранку в морі не було. Корабельне угруповання окупантів було в досить стислому режимі – всього 7 одиниць. Зараз їх 8. "Адмірал Макаров" вийшов на рубежі пуску ракет,
– зауважила Гуменюк.
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Чому змінилася динаміка ракетних обстрілів
Раніше російські окупанти практикували масовані ракетні удари, які відбувалися раз в тиждень або раз у два тижні. Але тепер загарбники обстрілюють Україну чи не щодня. Однак використовують різні засоби – і дрони, і невелику кількість ракет тощо.
Як наголосила Гуменюк, окупанти намагаються продемонструвати, що володіють ініціативою на фронті. У них практично немає успіхів на лінії зіткнення, тому так вони намагаються показати хоча б якісь успіхи.
Очевидно, що вони намагаються перемкнути на себе увагу. Вони також морально виснажені через очікування нашого активного контрнаступу на усій лінії фронту. Все ще не знають, звідки його чекати,
– зауважила Гуменюк.
Повітряна тривога в Україні: коротко
- Посеред дня 24 травня в Україні пролунав сигнал повітряної тривоги в низці областей на Півдні, Сході та Центрі України. Однак вже станом 13:27 відбувся відбій сирен.
- Моніторингові групи в соцмережах повідомляли про можливі пуски "Калібрів". Хоч це неофіційна інформація, але в будь-якому випадку в разі загрози варто йти в укриття.
- Окупанти кілька разів обстрілювали Очаків Миколаївської області упродовж 23 травня. Одна людина зазнала поранення.