СМИ сообщают, что это произошло 7 апреля. Верующие начали снимать это на видео, а потом упали на колени и умоляли Богородицу простить их грехи.

Смотрите также Празднование Пасхи в Киеве: как будут проходить богослужения

Что известно о статуе из Эквадора

Утверждается, что статуя "заплакала" в приходской церкви Богородицы Надежды в кантоне Ла Либертад. Ошеломленные верующие сразу достали свои телефоны, чтобы запечатлеть этот момент. Зато другие пали на колени и стали умолять о прощении их грехов.

Очевидцы утверждают, что статуя "плакала" около трех минут. После того, как новость об "чуде" облетела ближайшие населенные пункты, многие прибыли в церковь.

Прихожане подошли ко мне и сказали, что Богородица плачет. Я подошел и сначала подумал, что это искусственные слезы на образе, но потом увидел, что три слезы вытекли из ее левого глаза,

– утверждает координатор прихода Видер Вивас.

В настоящее время источник слез устанавливают

После увиденного епархия сразу начала устанавливать, не имели эти слезы искусственного происхождения. К примеру, как статуя Девы Марии в Италии, якобы плакавшая "кровавыми слезами".

Что известно о "кровавых слезах" итальянской Девы Марии