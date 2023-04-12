СМИ сообщают, что это произошло 7 апреля. Верующие начали снимать это на видео, а потом упали на колени и умоляли Богородицу простить их грехи.
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Что известно о статуе из Эквадора
Утверждается, что статуя "заплакала" в приходской церкви Богородицы Надежды в кантоне Ла Либертад. Ошеломленные верующие сразу достали свои телефоны, чтобы запечатлеть этот момент. Зато другие пали на колени и стали умолять о прощении их грехов.
Очевидцы утверждают, что статуя "плакала" около трех минут. После того, как новость об "чуде" облетела ближайшие населенные пункты, многие прибыли в церковь.
Прихожане подошли ко мне и сказали, что Богородица плачет. Я подошел и сначала подумал, что это искусственные слезы на образе, но потом увидел, что три слезы вытекли из ее левого глаза,
– утверждает координатор прихода Видер Вивас.
В настоящее время источник слез устанавливают
После увиденного епархия сразу начала устанавливать, не имели эти слезы искусственного происхождения. К примеру, как статуя Девы Марии в Италии, якобы плакавшая "кровавыми слезами".
Что известно о "кровавых слезах" итальянской Девы Марии
- На берегу озера Браччано, в нескольких километрах от Рима, стоит деревянная статуя Богородицы. Периодически она плачет слезами, похожими на кровь. Ее установила предпринимательница, называющая себя провидицей. Причем за вход на территорию, где стоит изваяние, нужно заплатить 50 евро.
- Однако первые результаты исследований показали, что "кровавые слезы", появляющиеся на лице статуи, по анализу совместима со свиной кровью.