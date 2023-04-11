В этом году празднование Пасхальных праздников проходит в условиях военного положения. Поэтому необходимо придерживаться комендантского часа.

Важно В Воздушных силах оценили возможность атаки врага на Пасху

Как будут проходить богослужения в Киеве

Жителей Киева призывают смотреть трансляции богослужений онлайн и помнить о комендантском часе – он действует с 00:00 до 05:00.

Как отметила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, Киев обратился к руководителям религиозных громад с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции.

Киевлян просят избегать массовых скоплений, чтобы уберечь друг друга.

Обратите внимание! В Киеве продолжает действовать комендантский час, который длится с 00:00 до 05:00.

Что будет с комендантским часом на Пасху в Киеве и области

Отметим, что в ночь на 16 апреля комендантский час в Киеве продлится с 00:00 до 05:00. Власти отметили, что это, в первую очередь, для безопасности украинцев. С ночи священнослужители будут проводить службы, транслируемые онлайн. По завершению комендантского часа люди смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину.

В КОВА сообщали, что в ночь на 16 апреля комендантский час в Киевской области будет действовать без изменений – с 00:00 до 5:00. Там отметили, что находиться в храмах в это время может быть исключительно духовенство с ограничением доступа для верующих. Для удобства населения богослужения будут транслироваться в онлайн-режиме.

Кстати, в КОВА обратили внимание на необходимость ограничить количество присутствующих на территории церквей и кладбищ во время освящения пасхальных корзин и в поминальные дни.

Будет ли вражеская атака на Пасху

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что к ракетной атаке россиян нужно быть готовыми в любое время. Он считает, что невозможно ответить на то, стоит ли от россиян ожидать ракетной атаки именно на Пасху, ведь признаки подготовки врага к ударам есть всегда.