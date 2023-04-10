В эфире национального телемарафона Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что прежде всего каждый празднует Пасху по-разному. Кто-то ее уже отпраздновал. Однако теоретически враг может атаковать 16 – 17 апреля, а может и не атаковать. Об этом пишет 24 Канал.

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Могут ли оккупанты атаковать на Пасху

Юрий Игнат отметил, что к ракетной атаке россиян нужно быть готовыми в любое время.

Страна, которая использует религию как оружие массового поражения, на сегодня я так называю Московский Патриархат, может сделать это (атаковать – 24 Канал) и на Пасху, а может и не сделать,

– сказал Игнат.

По его словам, невозможно ответить на то, стоит ли от россиян ожидать ракетной атаки именно на Пасху, ведь признаки подготовки врага к ударам есть всегда.

То, что корабли выходят-заходят, самолеты тоже на аэродромах их базирования. Они рассредоточили стратегическую авиацию, но есть информация у нас и от наших партнеров, где находятся самолеты, в каком количестве, есть ли ракеты возле них. Мы должны быть в готовности и должны защищать страну в любое время,

– отметил Игнат.

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