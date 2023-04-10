В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що передусім кожен святкує Великдень по-різному. Хтось вже його відсвяткував. Проте теоретично ворог може атакувати 16 – 17 квітня, а може й не атакувати. Про це пише 24 Канал.
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Чи можуть окупанти атакувати на Великдень
Юрій Ігнат зазначив, що до ракетної атаки росіян потрібно бути готовими в будь-який час.
Країна, яка використовує релігію як зброю масового ураження, на сьогодні я так називаю Московський патріархат, може зробити це (атакувати – 24 Канал) і на Великдень, а може і не зробити,
– сказав Ігнат.
За його словами, неможливо відповісти на те, чи варто від росіян очікувати ракетної атаки саме на Великдень, адже ознаки підготовки ворога до ударів є завжди.
Те, що кораблі виходять-заходять, літаки теж на аеродромах базування їхніх. Вони розосередили стратегічну авіацію, але ж є інформація у нас і від наших партнерів, де перебувають літаки, в якій кількості, чи є ракети біля них. Ми мусимо бути в готовності й мусимо захищати країну в будь-який час,
– зазначив Ігнат.
У Кремлі почали скиглити про "Великоднє перемир'я"
- Кремль цинічно заявив, що хоче домовитись з Україною про "Великоднє перемир'я" на свята. Окупанти скаржаться, що зіштовхнулися з "небажанням України дотримуватися такого режиму".
- У Москві вже не вперше намагаються маніпулювати на релігійних святах. Зокрема, раніше у Москві в односторонньому порядку заявили про "перемир'я" на Різдво у 2023 році, проте самі ж його порушили, обстрілявши Бахмут.
- Також Росія порушувала будь-які домовленості про "перемир'я" ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Тож тепер Київ відмовляється від будь-якого перемир'я з ворогом, оскільки російському військово-політичному керівництву не можна вірити.
- В ISW також переконані, що Росія може використати наближення до Великодня та цинічно запропонувати на свято "припинити вогонь", щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені.