Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, на сьогодні загарбники бояться контрнаступу українських військових.

Важливо На деяких напрямках – оперативна пауза: росіяни зменшили кількість атак

Для чого росіяни тримають кораблі у Чорному морі

Кім розповів, що окупанти чергують у Чорному морі не через те, що готуються до нападу чи атак. Так, російські терористи бояться контрнаступу і ударів наших Збройних Сил України.

Тому що вони показали свою ефективність. Окупанти частину флоту вивели з-під можливого удару, а частину залишили на чергуванні,

– зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Що стосується інформування українців про ситуацію у Чорному морі, Кім наголосив, що це важливо, тому що наші люди бачать потенційну загрозу і можуть оцінити ризики.

Важливо! Станом на 10 квітня у Чорному морі угруповання флоту Росії на бойовому чергуванні – 4 одиниці. Серед них – 1 ракетоносій. Можливий залп – 4 "Калібри".

Що кажуть у Повітряних силах

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат також розповів, що військово-морські сили України щодня подають зведення щодо кількості кораблів Росії у порту та на бойовому чергуванні. За його словами, окупанти мають на озброєнні певну кількість ракет, які можуть випустити.

"Я скажу, що це не є найбільша загроза від кораблів. Якщо подивитись статистику, то з літаків в рази більше випускають ракет. Звичайно, є залп з кораблів, але якщо рахувати з осені, то за раз було 10 – 15 до 20 запусків "Калібрів", – зазначив Ігнат.

Коли може бути масована атака росіян

Нещодавно військовий експерт Олег Жданов розповів, черговий удар Росії по цивільних об'єктах у Запоріжжі 31 березня було завдано балістичними ракетами. На його думку, окупанти використали ракети типу "Кинджал" чи "Іскандер". Він звернув увагу, що ворог змінює тактику.

За словами Жданова, раніше була інформація про те, що росіяни можуть виготовляти 40 – 50 ракет на місяць. Він вважає, що вже наближається той день, коли ми можемо побачити чергову порцію ракет, яка може прилетіти в Україну, як планувалося два тижні тому.