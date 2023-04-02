Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у росіян значно зменшилися запаси озброєння.

Дивіться також MR-2 Viktor проти іранських "Шахідів": як чеські ППО допоможуть закрити небо від дронів

РФ продовжує обстрілювати Україну

Олег Жданов наголосив, що, на жаль, ворог продовжує бути активним. Як свідчення, черговий удар РФ по цивільних об'єктах у Запоріжжі 31 березня було завдано балістичними ракетами.

На його думку, окупанти використали ракету типу "Кинджал" чи "Іскандер".

"Це одна і та ж сама ракета різного базування: наземного і повітряного. Повітряна може летіти на 2 тисячі кілометрів, а наземного базування до 500", – зауважив він.

Жданов пояснив, що прильот був зафіксований на території кладовища, що ще раз стало доказом того, що блюзнірству російських фашистів немає меж.

Олег Жданов розказав, яка тактика у росіян зараз: дивіться відео

Коли буде наступний обстріл

Військовий експерт звернув увагу, що противник змінює тактику.

"Певно, через різке зменшення кількості ракет змінилася тактика їхнього використання", – повідомив він.

На його думку, тепер же окупанти завдають удари ракетами на ближніх дистанціях. Наприклад, ракетами С-300 по прифронтових містах.

"Практично Росія переносить вогонь ближче до лінії фронту. Вже в глибину країни ракети летять все менше і менше", – переконаний він.

Жданов підкреслив, що попередньо була інформація про те, що росіяни можуть виготовляти 40–50 ракет на місяць.

Уже наближається той день, коли ми можемо побачити чергову порцію ракет, яка може прилетіти в Україну, як планувалося два тижні тому,

– попередив він.

Військовий експерт зосередив увагу, що загроза ракетних ударів залишається. До того ж окупанти використовують і дрони-камікадзе типу Shahed 136.

Проте, вже зовсім скоро Україна отримає системи, які зможуть перехоплювати балістичні ракети. Їхнє застосування має полегшити ситуацію.

Військова допомога Україні: важливе