Кадри з наслідками обстрілів оприлюднив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Раніше повідомляли, що окупанти вдарили по області реактивними системами залпового вогню та, попередньо, ракетами С-300.

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Наслідки атаки

У селі Розумівка у Запорізькій області були влучання у житлові приватні будинки. Однак обійшлось без постраждалих.

Також прилетіло по селу Нижня Хортиця, ракети влучили в район місцевої ферми. Попередньо, без постраждалих.

Що відомо про атаку Запоріжжя

В ОВА вранці розповідали, що ворог завдав серію ударів по обласному центру та передмістю. Руйнувань зазнали цивільні споруди. У житловому будинку спалахнула пожежа, а вибухова хвиля пошкодила сусідні домівки.

Рятувальники зазначали, що пожежа сягнула 80 квадратів. Працівники ДСНС вже ліквідували вогонь та розібрали конструкції й окремі зруйновані елементи. Окрім цього будинку, окупанти пошкодили дитячий садочок, два будинки, фасади й вікна у будівлях, які розташовані поряд.

Працівники ДСНС додали, що швидку довелось викликати для вагітної жінки, яка була в стресі.