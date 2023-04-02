Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у россиян значительно снизились запасы вооружения.
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РФ продолжает обстреливать Украину
Олег Жданов подчеркнул, что, к сожалению, враг продолжает быть активным. Как свидетельство, очередной удар РФ по гражданским объектам в Запорожье 31 марта был нанесен баллистическими ракетами.
По его мнению, оккупанты использовали ракету типа "Кинжал" или "Искандер".
"Это одна и та же ракета разного базирования: наземного и воздушного. Воздушная может лететь на 2 тысячи километров, а наземного базирования до 500", – заметил он.
Жданов объяснил, что прилет был зафиксирован на территории кладбища, что еще раз стало доказательством того, что кощунству российских фашистов нет предела.
Олег Жданов рассказал, какая тактика у россиян сейчас: смотрите видео
Когда будет следующий обстрел
Военный эксперт обратил внимание, что противник меняет тактику.
"Видимо, из-за резкого уменьшения количества ракет изменилась тактика их использования", – сообщил он.
По его мнению, теперь же оккупанты наносят удары ракетами на ближних дистанциях. К примеру, ракетами С-300 по прифронтовым городам.
"Практически Россия переносит огонь поближе к линии фронта. Уже в глубину страны ракеты летят все меньше и меньше", – убежден он.
Жданов подчеркнул, что предварительно была информация о том, что россияне могут производить 40–50 ракет в месяц.
Уже близится тот день, когда мы можем увидеть очередную порцию ракет, которая может прилететь в Украину, как планировалось две недели назад,
– предупредил он.
Военный эксперт обратил внимание, что угроза ракетных ударов остается. К тому же оккупанты используют и дроны-камикадзе типа Shahed 136.
Однако уже совсем скоро Украина получит системы, которые смогут перехватывать баллистические ракеты. Их применение должно облегчить ситуацию.
Военная помощь Украине: важное
В Генштабе ВСУ подтвердили, что в Украину поступили все обещанные Германией танки Leopard. Кроме того, Вооруженным Силам передали 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами.
Франция удвоит количество снарядов калибра 155-миллиметров, отправляемые в Украину. Теперь их количество будет достигать двух тысяч в месяц с конца марта.
Польский производитель боеприпасов Dezamet увеличит производство в несколько раз. Все для того, чтобы снизить потребность украинцев в снарядах.