Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность пасхального "перемирия". Его заявление распространили прокремлевские медиа, пишет 24 Канал.

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У Путина ответили, будет ли пасхальное "перемирие"

Он рассказал, что на эту тему "не было никаких инициатив". При этом Песков напомнил, что Москва раньше выдвигала подобные инициативы и якобы придерживалась их.

Теперь, как говорит прихвостень Путина, Россия сталкивалась с "нежеланием Украины соблюдать такой режим".

Почему Украина не соглашается на "перемирие"

Официальные лица в Киеве отказываются от какого-либо перемирия с Россией, поскольку российскому военно-политическому руководству нельзя верить. Россия неоднократно нарушала договоренности, в том числе и до полномасштабного вторжения в Украину.

В Москве пытаются манипулировать на религиозных праздниках. Так, в Москве в одностороннем порядке заявили о "перемирии" на Рождество в 2023 году.

В Офисе Президента Украины заявили, что не соглашаются на русское "перемирие", поскольку идет процесс деоккупации украинских территорий.

Более того, Россия сама же нарушила свое "перемирие". Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Рождество российские войска обстреляли Бахмут.

Зеленский подчеркнул, что безопасность и мир в Украине можно добиться только одним способом. Для этого нужно выгнать российских окупантов из украинской земли и ликвидировать любые возможности России давить на Украину или Европу.

Следует напомнить, что Россия вела обстрелы по Украине на Рождество 25 декабря 2022 года. Также оккупационные войска мощно обстреляли Херсон 24 декабря.

Россия заинтересована в "перемирии" только для того, чтобы перебросить свои войска и восстановить силы.