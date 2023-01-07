Об этом в эфире 24 Канала сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Украинцы должны понимать, если Россия что-нибудь предлагает – это фейковое предложение.

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В канун Рождества Владимир Путин объявил так называемое "рождественское перемирие".

По словам Подоляка, Украина не рассматривает слова россиян в контексте "верить или нет". Россия зашла на нашу территорию, бомбит города, убивает граждан и внезапно заявляет о каком-то перемирии. Россияне хотят исказить информационную реальность.

С чего бы это? Вы же на нашей территории сражаетесь, это же не мы на вашей территории. Не мы разрушаем гражданскую инфраструктуру, не убиваем ваших граждан. Какое перемирие? Мы освобождаем свою территорию,

– подчеркнул Подоляк.

У Украины есть своя повестка дня

Политик убежден, что Россия преследует цель пропагандистского эффекта. Она хочет вернуть нас в свою повестку дня и заявить: "Россия что-то инициирует и Украина за это цепляется". Так было раньше. Следующим этапом, предполагает Подоляк, будет предложение садиться за стол переговоров, предложение отдать часть украинских территорий, чтобы договориться.

Украина не разговаривает с Россией, мы не будем играть в повестку дня, которую предлагает Россия,

– подчеркнул спикер.

Единственным условием для начала любого общения с Россией является немедленный вывод всех войск с территории Украины, отметил советник Главы Офиса Президента. А поскольку это Россия, еще одним пунктом является прекращение обстрелов крылатыми ракетами наших городов.

По словам Подоляка, если диалог с Россией будет, то в нем будет говориться о фиксации демилитаризованной трансграничной зоны, о вопросах многолетних репараций и выдаче коллаборантов и военных преступников.

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Позиция Запада

Подоляк подчеркнул изменение риторики и консолидированную позицию западных стран. Они сказали несколько важных вещей:

выразили недоверие Путину;

признали, что единственным способом прекратить войну является вывод российских войск;

на российскую ложь ответили увеличением и ускорением военной помощи Украине, ведь только так можно остановить войну;

поняли, что масштабирование войны возможно только, если Украина проиграет. Если Украина будет выигрывать и освобождать свою территорию, то война будет локализована на оккупированных территориях и не будет эскалации;

Запад передает оружие, чтобы война не распространилась дальше.

В начале войны Западные страны говорили, что не передают никакого оружия, потому что боятся разрастания войны. Сегодня наоборот все понимают, если у Украины будет все необходимое для освобождения своих территорий и для нанесения военного поражения России, масштабирования войны не будет,

– добавил Подоляк.

Российская пропаганда "сдулась"

Позиция западных стран говорит о том, что российская пропаганда больше вообще не работает, многомиллиардные вливания денег не работают, заметил Подоляк.

Они будут пробовать, будут истерить, паниковать, будут тратить много денег, будут использовать всех лоббистов, которых только можно, чтобы заставить Украину хотя бы как-то принять капитуляционные условия России,

– уверен Подоляк.

Он подчеркнул, что инициатива у Украины, повестку дня формирует Президент Владимир Зеленский и Украина, и все это понимают.

"Фейковое перемирие"

Так называемое "рождественское перемирие" советник Главы Офиса Президента советует называть "фейковым перемирием", чтобы не загрязнять слово Рождество.

Подоляк отмечает, что россияне хотели, чтобы Украина на время прекратила наносить удары по инфраструктуре обеспечения, чтобы оккупанты могли быстро подтянуть хоть какое-то количество снарядов или бронетехники к местам прорывов и попытаться еще раз туда массированно зайти.

По словам политика, Бахмут для россиян – ключевая цель. Во-первых, это карьерный рост Евгения Пригожина, убеждающий всех, что российские военные воевать не умеют, а "вагнеровцы" и зеки умеют. Во-вторых, россияне хотят получить хоть какие-то достижения на фоне военных проигрышей

Мы это понимаем, украинские военные понимают. Да, на Донецком направлении идут тяжелые бои. Никакие слова России на нас не влияют,

– подчеркнул говорящий.

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