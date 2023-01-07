Про це в ефірі 24 Каналу повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Українці мають розуміти, якщо Росія щось пропонує – це фейкова пропозиція.

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Напередодні Різдва Владимир Путін оголосив, так зване "різдвяне перемир’я".

За словами Подоляка, Україна не розглядає слова росіян у контексті "вірити чи ні". Росія зайшла на нашу територію, бомбардує міста, вбиває громадян і раптово заявляє про якесь перемир’я. Росіяни хочуть спотворити інформаційну реальність.

З чого б це? Ви ж на нашій території воюєте, це ж не ми на вашій території. Не ми руйнуємо цивільну інфраструктуру, не вбиваємо ваших громадян. Яке перемир'я? Ми звільняємо свою територію, –

наголосив Подоляк.

Україна має свій порядок денний

Політик переконаний, що Росія має на меті пропагандистський ефект. Вона хоче повернути нас у свій порядок денний і заявити: "Росія щось ініціює і Україна за це чіпляється". Так було раніше. Наступним етапом, припускає Подоляк, буде пропозиція сідати за стіл переговорів, пропозиція віддати частину українських територій, аби домовитися.

Україна не розмовляє з Росією, ми не будемо гратися у порядок денний, який пропонує Росія,

– наголосив спікер.

Єдиною умовою для початку будь-якого спілкування з Росією є негайний вивід усіх військ з території України, зауважив радник Голови Офісу Президента. А оскільки це Росія, ще одним пунктом є припинення обстрілів крилатими ракетами наших міст.

За словами Подоляка, якщо діалог з Росією буде, то в ньому мовитиметься про фіксацію демілітаризованої транскордонної зони, про питання багаторічних репарацій і видачу колаборантів та військових злочинців.

Подоляк про чергові маніпуляції росіян: дивитись відео

Позиція Заходу

Подоляк підкреслив зміну риторики та консолідовану позицію західних країн. Вони сказали кілька важливих речей:

висловили недовіру Путіну;

визнали, що єдиним способом припинити війну є відведення російських військ;

на російську брехню відповіли збільшенням та прискоренням військової допомоги Україні, адже тільки так можна зупинити війну;

зрозуміли, що масштабування війни можливе тільки, якщо Україна програє. Якщо Україна буде вигравати і звільняти свою територію, війна буде локалізована на окупованих територіях і не буде ескалації;

Захід передає зброю, щоб війна не поширилася далі.

На початку війни Західні країни говорили, що не передають ніякої зброї, бо бояться розростання війни. Сьогодні навпаки всі розуміють, якщо Україна буде мати все необхідне для звільнення своїх територій і для завдання військової поразки Росії, масштабування війни не буде,

– додав Подоляк.

Російська пропаганда "здулася"

Позиція західних країн говорить про те, що російська пропаганда більше взагалі не працює, багатомільярдні вливання грошей не працюють, зауважив Подоляк.

Вони будуть пробувати, будуть істерити, панікувати, будуть далі витрачати багато грошей, будуть використовувати всіх лобістів, яких тільки можна, аби примусити Україну хоча б якось прийняти капітуляційні умови Росії,

– впевнений Подоляк.

Він наголосив, що ініціатива в України, порядок денний формує Президент Володимир Зеленський і Україна, і всі це розуміють.

"Фейкове перемир'я"

Так зване "різдвяне перемир'я" радник Голови Офісу Президента радить називати "фейковим перемир'ям", аби не бруднити слово Різдво.

Подоляк наголошує, що росіяни хотіли, щоб Україна на певний час припинила завдавати удари по інфраструктурі забезпечення, аби окупанти могли швидко підтягнути хоч якусь кількість снарядів чи бронетехніки до місць проривів і спробувати ще раз туди масовано зайти.

За словами політика, Бахмут для росіян – ключова ціль. По-перше, це кар’єрне зростання Євгєнія Пригожина, який переконує усіх, що російські військові воювати не вміють, а "вагнерівці" та зеки вміють. По-друге, росіяни хочуть отримати хоч якісь здобутки на фоні військових програшів.

Ми це розуміємо, українські військові все розуміють. Так, на Донецькому напрямку йдуть важкі бої. Ніякі слова Росії на нас не впливають,

– наголосив мовець.

Що відомо про російське "перемир'я"