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      Экзотическая гирлянда: в Австралии женщина нашла на своей елке питона

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      В Австралии питон скрылся на елке / cnn.com

      В Австралии женщина обнаружила на елке на своем балконе трехметрового питона. Он так искусно замаскировался, что сначала австралийка его и не заметила.

      Неожиданную находку обнаружили в Брисбене в штате Квинсленд. О курьезном случае сообщает CNN.

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      Вместе со своим партнером она вернулась с работы. На их балкон, где стояла елка, часто прилетают необычные птицы-мясоеды. Они решили их пофотографировать. Парень подошел к елке, оперся на нее и только тогда увидел на елке питона.

      Они решили переждать, пока питон уйдет сам и просто наблюдали за ним несколько часов. Впоследствии он сбежал.

      Женщина отметила, что несмотря на первоначальный шок, змея все же показалась ей прекрасной.


      В Австралии питон скрылся на елке / фото: cnn.com

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Австралия Мир животных
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