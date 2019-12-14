Экзотическая гирлянда: в Австралии женщина нашла на своей елке питона

В Австралии женщина обнаружила на елке на своем балконе трехметрового питона. Он так искусно замаскировался, что сначала австралийка его и не заметила.

Неожиданную находку обнаружили в Брисбене в штате Квинсленд. О курьезном случае сообщает CNN.

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Вместе со своим партнером она вернулась с работы. На их балкон, где стояла елка, часто прилетают необычные птицы-мясоеды. Они решили их пофотографировать. Парень подошел к елке, оперся на нее и только тогда увидел на елке питона.

Они решили переждать, пока питон уйдет сам и просто наблюдали за ним несколько часов. Впоследствии он сбежал.

Женщина отметила, что несмотря на первоначальный шок, змея все же показалась ей прекрасной.



В Австралии питон скрылся на елке / фото: cnn.com