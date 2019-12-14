Екзотична гірлянда: в Австралії жінка знайшла на своїй ялинці пітона

В Австралії жінка виявила на ялинці на своєму балконі триметрового пітона. Він так майстерно замаскувався, що спершу австралійка його і не помітила.

Несподівану знахідку виявили у Брісбені в штаті Квінсленд. Про курйозний випадок повідомляє CNN.

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Разом зі своїм партнером вона повернулася з роботи. На їхній балкон, де стояла ялинка, часто прилітають незвичні пташки-м'ясоруби. Вони вирішили їх пофотографувати. Хлопець наблизився до ялинки, сперся на неї і лише тоді побачив на ялинці пітона.

Вони вирішили перечекати, поки пітон піде сам та просто спостерігали за ним декілька годин. Згодом він втік.

Жінка зазначила, що попри першопочатковий шок, змія все ж видалася їй прекрасною.



В Австралії пітон сховався на ялинці / фото: cnn.com