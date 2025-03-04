Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на соцсети издательства. Литовское издательство Sofoklis приняло решение снять с продажи книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса "Элегия горцев".

Читайте также "Замечательная телепередача": Вэнс объяснил свое поведение во время ссоры с Зеленским

Sofoklis прекратило продажу "Элегии горцев" Венса

Это произошло после сообщений о возможной остановке военной помощи Украине со стороны США.

В соцсетях издательство объяснило свое решение, отметив, что продажа книги прекращается "до изменения внешней политики США в отношении Украины". В то же время Sofoklis призвало читателей поддержать Украину через волонтерскую организацию Blue/Yellow и обратить внимание на работы украинских авторов, которые издает компания.

Это решение совпало с информацией о том, что президент США Дональд Трамп якобы приказал остановить всю военную помощь Украине после публичного конфликта с президентом Владимиром Зеленским.

Однако, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг сообщения об остановке помощи, отметив, что нет официальной информации на этот счет.

Книга Джей Ди Вэнса "Элегия горцев" была опубликована в 2016 году и стала бестселлером после выхода одноименного фильма в 2020 году. Она описывает трудности жизни в бедных районах Огайо и проблемы экономического упадка, которые повлияли на семью автора.