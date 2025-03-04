Про це розповідає 24 Канал з посиланням на соцмережі видавництва. Литовське видавництво Sofoklis ухвалило рішення зняти з продажу книгу віцепрезидента США Джей Ді Венса "Елегія горян".

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Sofoklis припинило продаж "Елегії горян" Венса

Це сталося після повідомлень про можливу зупинку військової допомоги Україні з боку США.

У соцмережах видавництво пояснило своє рішення, зазначивши, що продаж книги припиняється "до зміни зовнішньої політики США щодо України". Водночас Sofoklis закликало читачів підтримати Україну через волонтерську організацію Blue/Yellow та звернути увагу на роботи українських авторів, які видає компанія.

Це рішення збіглося з інформацією про те, що президент США Дональд Трамп нібито наказав зупинити всю військову допомогу Україні після публічного конфлікту з президентом Володимиром Зеленським.

Проте, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заперечив повідомлення про зупинку допомоги, зазначивши, що немає офіційної інформації щодо цього.

Книга Джей Ді Венса "Елегія горян" була опублікована у 2016 році та стала бестселером після виходу однойменного фільму у 2020 році. Вона описує труднощі життя в бідних районах Огайо та проблеми економічного занепаду, які вплинули на родину автора.