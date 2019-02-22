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      Электорат Зеленского – это уже не только молодежь, – политолог

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      Электорат Зеленского – это уже не только молодежь, – политолог

      Избиратели и экспертная среда начали всерьез воспринимать Владимира Зеленского как одного из главных фаворитов выборов президента, которые состоятся 31 марта.

      Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя результаты опроса Института социальных технологий "Социополис", передает "РБК-Украина". Согласно этим данным, Владимир Зеленский сохраняет лидерство в президентской гонке, а вера граждан в его победу, которая ранее была небольшой, выросла до уровня веры в успех Юлии Тимошенко и Петра Порошенко.

      "Если раньше называли фамилию Порошенко или Тимошенко (отвечая на вопрос о вере в победу кандидата – ред.), то, по последним опросам, многие избиратели начинают верить в победу Зеленского. Сейчас его и в экспертных кругах начинают считать одним из главных претендентов на победу. Его серьезно начали воспринимать как одного из главных фаворитов выборов", – сказал Владимир Фесенко.

      По его словам, избиратели начали верить в победу Владимира Зеленского из-за его лидерства в разных предвыборных рейтингах и эффективной кампании.

      "За последние два месяца рейтинги различных социологических служб подтверждают безоговорочное лидерство Владимира Зеленского в гонках. И, думаю, это влияет на избирателей. Но и удачная эффективная кампания, разговоры о Зеленском, информационный фон, который сейчас есть, – все это тоже влияет. Я был на прошлой неделе на украинском ланче в Мюнхене на конференции по безопасности, главным объектом интереса там был именно Зеленский", – отметил Владимир Фесенко.

      В то же время политолог прогнозирует, что в дальнейшем, скорее всего, сохранится тенденция к росту веры в победу Владимира Зеленского.

      Эксперт также подчеркнул, что за последнее время электорат актера расширился.

      "У него среди избирателей немало молодежи. Но за последний месяц – это уже не только молодежь. Это – разные слои населения, разного возраста и профессий. То есть его электорат стал гораздо более разнообразен. Если ему удастся мобилизовать своих избирателей, тогда он по меньшей мере обеспечит себе место во втором туре", – заявил Владимир Фесенко.

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      Теги: Новости политики Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Социологическое исследование Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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