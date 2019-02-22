Електорат Зеленського – це вже не тільки молодь, – політолог

Виборці та експертне середовище почали серйозно сприймати Володимира Зеленського як одного з головних фаворитів виборів президента, що відбудуться 31 березня.

Про це заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи результати опитування Інституту соціальних технологій "Соціополіс", передає "РБК-Україна". Згідно з цими даними, Володимир Зеленський зберігає лідерство у президентських перегонах, а віра громадян у його перемогу, яка раніше була невеликою, зросла до рівня віри в успіх Юлії Тимошенко і Петра Порошенка.

"Якщо раніше називали прізвище Порошенка або Тимошенко (відповідаючи на запитання про віру в перемогу кандидата. – Ред.), то, за останніми опитуваннями, багато виборців починають вірити в перемогу Зеленського. Зараз його і в експертних колах починають вважати одним із головних претендентів на перемогу. Його серйозно почали сприймати як одного з головних фаворитів виборів", – сказав Володимир Фесенко.

За його словами, виборці почали вірити у перемогу Володимира Зеленського через його лідерство у різних передвиборчих рейтингах і ефективну кампанію.

"За останні два місяці рейтинги різних соціологічних служб підтверджують беззаперечне лідерство Володимира Зеленського у перегонах. І, думаю, це впливає на виборців. Але і вдала ефективна кампанія, розмови про Зеленського, інформаційний фон, який зараз є, – все це теж впливає. Я був минулого тижня на українському ланчі в Мюнхені на конференції з безпеки, головним об’єктом інтересу там був саме Зеленський", – зазначив Володимир Фесенко.

Водночас політолог прогнозує, що надалі, найшвидше, зберігатиметься тенденція до зростання віри у перемогу Володимира Зеленського.

Експерт також підкреслив, що за останній час електорат актора розширився.

"У нього серед виборців чимало молоді. Але за останній місяць – це вже не тільки молодь. Це – різні верстви населення, різного віку та професій. Тобто його електорат став набагато більш різноманітний. Якщо йому вдасться мобілізувати своїх виборців, тоді він щонайменше забезпечить собі місце у другому турі", – заявив Володимир Фесенко.