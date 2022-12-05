Об этом рассказал в эфире телемарафона председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает 24 канал .

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Однако, несмотря на все попытки врага нанести Украине как можно больше разрушений, ситуация остается контролируемой. А энергосистема работает как целостный единый организм.

Есть определенные, конечно, аварийные ограничения электроснабжения нашим потребителям, но в целом ситуация находится под контролем,

– заверил Владимир Кудрицкий.

Ограничения же в энергоснабжении и дефицит в энергосистеме, по словам председателя правления "Укрэнерго", продлятся по меньшей мере 2 дня, пока энергоблоки, отключенные в результате атаки, будут набирать мощность. Это стандартный технологический процесс, который в Украине наблюдали не раз после массированных атак России.

Аварийные отключения по Украине

Также председатель правления "Укрэнерго" заверил, что аварийные отключения будут происходить по всей Украине, независимо от того, где были "прилеты". Ведь в места, которые пострадали от ракетных атак больше, подают ток по резервным схемам питания, чтобы заживить критическую инфраструктуру и хотя бы частично подать электроэнергию гражданам.

По всей стране наш диспетчерский центр сегодня ввел графики аварийных отключений. Это было нужно для того, чтобы энергосистема не разбалансировалась во время атаки, когда большой объем мощности электростанций выходит из работы практически моментально после прилетов,

– объяснил Владимир Кудрицкий.

А также он заверил, что уже сейчас они постепенно упраздняются и заменяются лимитами, которые применяются для каждой области. В планах – за 2-3 дня вернуться к плановым графикам отключений, действовавшим до массированной атаки.

По мере возобновления генерации будет увеличиваться количество электроэнергии, которую смогут поставлять потребителям. Поэтому для стабилизации работы энергоснабжения ремонтники будут непрерывно работать над восстановлением:

энергосистемы,

подстанций,

линий электропередач.

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