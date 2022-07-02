Украина может стать ключевым экспортером, – Дяченко оценил вывоз электроэнергии в ЕС

В настоящее время Украина начала экспортировать свою электроэнергию в Евросоюз. Первой страной стала Румыния.

Такое событие дает надежду на более быстрое развитие после войны. Об этом 24 каналу сказал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

К теме Украина начала транспортировать электроэнергию в Европу

"Мы, когда закончится война и победим, можем стать ключевым экспортером и поставщиком электроэнергии в страны Европейского Союза. Поскольку эта система, работающая в Украине, она при Советском Союзе создавала точку зрения стратегии второй волны экономической экспансии в Европу. Первая была газовая, а вторая должна была быть электроэнергетическая. Поэтому тогда строили такое количество атомных электростанций", – рассказал Дяченко.

Поможет улучшить ВВП

По словам Дяченко, сейчас Украина может воспользоваться ситуацией, чтобы наладить экспорт электроэнергии, но работа энергосистемы хаотична. Это потому, что у нас огромное количество поврежденных объектов. Есть очень серьезные неплатежи из-за боевых действий и оккупации, поэтому лихорадит рынок.

Сейчас трудновато зайти в серьезную нишу, поскольку нужна стабильная работа энергосистемы и рынка. Однако в перспективе – это десятки миллиардов дохода. Это существенный процент увеличения ВВП Украины,

– сказал эксперт.

Кстати Зеленский считает, что украинское электричество может значительно снизить зависимость Европы от газа России.

Влияние войны

Россияне захватили ряд станций, производящих электроэнергию. Дяченко отметил, что это очень плохо влияет на украинский рынок, хотя мощностей хватает, поскольку резко упало потребление.

"Обесточены определенные регионы. Однако с платежами очень плохо. Рынок лихорадит. Надо перебалансировать, потому что, например, некоторые ТЭЦ вообще прекратили работу. Однако у нас есть мощности, чтобы компенсировать, и топливо есть, но из-за разрушенной инфраструктуры есть нестабильность", – пояснил эксперт.

Оккупанты хотят уничтожить ТЭЦ

Россияне 28 июня атаковали Криворожскую ТЭЦ. К счастью, обошлось без серьезных повреждений и объект работает в штатном режиме. Ранее пропагандисты Кремля говорили, что там якобы есть военные.

Обратите внимание – российские убийцы массово воруют украинское зерно: смотрите видео