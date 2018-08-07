Электромобили в Украине: названа десятка самых популярных
За 7 месяцев 2018 года украинский парк электромобилей пополнили 2490 авто. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобили, работающие исключительно на электротяге, вырос в Украине на 64%.
Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).
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Абсолютное большинство (84%) электромобилей, которые встали на учет с января по июль 2018 года, были автомобилями с пробегом,
– отметили в "Укравтопроме".
Так, по последним данным, покупая электромобиль, украинцы чаще всего останавливали свой выбор на Nissan Leaf. В результате эта модель по итогам семи месяцев сформировала почти 2/3 рынка электромобилей. В общем с начала года украинскую прописку получили 1621 Nissan Leaf.
Вторым по популярности стал BMW i3 – 182 штуки.
Замыкает лидерскую тройку Tesla Model S – 123 штуки.
Также в десятку наиболее популярных электрокаров вошли: Mercedes-Benz B Electric Drive – 78 штук; SMART Fortwo – 69 штук; Tesla Model Х – 57 штук; KIA Soul EV – 53 штуки; VOLKSWAGEN e-Golf – 52 штуки; TOYOTA RAV-4 EV – 46 штук; FIAT 500е – 37 штук.