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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Сколько украинцев ежедневно меняют авто на электрические: интересные данные от Мининфраструктуры

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Ежедневно 20 жителей Украины меняют свои машины на электрические
Ежедневно 20 жителей Украины меняют свои машины на электрические / Фото из открытых источников

Министр инфраструктуры Владимир Омелян обнародовал статистику, согласно которой ежедневно 20 жителей Украины меняют свои машины на электрические.

Такую статистику министр обнародовал на своей странице в Facebook.

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По данным министерства, за январь-июнь 2018 года в Украине приобретено 3596 электромобилей, в то время как за весь 2017 год украинцы купили 2532 электрокара.

 

Теги: Новости Украины Владимир Омелян Электромобиль Министерство инфраструктуры
Источник: 24 Канал
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