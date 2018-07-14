Сколько украинцев ежедневно меняют авто на электрические: интересные данные от Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Владимир Омелян обнародовал статистику, согласно которой ежедневно 20 жителей Украины меняют свои машины на электрические.

Такую статистику министр обнародовал на своей странице в Facebook.

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По данным министерства, за январь-июнь 2018 года в Украине приобретено 3596 электромобилей, в то время как за весь 2017 год украинцы купили 2532 электрокара.