В "Укравтодоре" отметили угрозу, которую несут электромобили

Исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак объяснил, какую угрозу могут представлять электромобили в Украине.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Укринформ".

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Говоря о наполнении дорожного фонда, Новак отметил, что в этом году эта сумма составляла 40 миллиардов гривен, а в следующем достигнет примерно – 60 миллиардов.

Финансирование отрасли с начала этого года – это прогнозируемая сумма процента поступлений с акцизного сбора на топливо. В этом году – это 50% от акциза, в 2019 году – 75%, а в 2020 году – 100%,

– отметил Славомир Новак.

В этом контексте он отметил, что "единственной угрозой для наполнения дорожного фонда могут быть электромобили".

"Если их количество будет расти, то нужно будет искать другие источники наполнения фонда", – сказал Новак, добавив, что на данный момент финансирование является постоянным.

И.о. председателя "Укравтодора" анонсировал возможные другие источники финансирования, среди которых могут быть оплата за проезд грузовиков или штрафы за их перегрузку.

Ранее глава "Укравтодора" анонсировал, что в планах с 2020 года полностью отказаться от текущих средних ремонтов и перейти на более капитальные ремонты.