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В "Укравтодорі" вказали на загрозу, яку несуть електромобілі

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Славомір Новак
Славомір Новак / Українське фото

Виконувач обов'язків глави "Укравтодору" Славомір Новак пояснив, яку загрозу можуть становити електромобілі в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

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Говорячи про наповнення дорожнього фонду, Новак зазначив, що цьогоріч ця сума становила 40 мільярдів гривень, а наступного сягне приблизно – 60 мільярдів.

Фінансування галузі з початку цього року – це прогнозована сума проценту надходжень з акцизного збору на паливо. Цьогоріч – це 50% від акцизу, в 2019 році – 75%, а в 2020 році – 100%,
– зазначив Славомір Новак.

В цьому контексті він зауважив, що "єдиною загрозою для наповнення дорожнього фонду можуть бути електромобілі".

"Якщо їхня кількість зростатиме, то потрібно буде шукати інші джерела наповнення фонду", – сказав Новак, додавши, що натепер фінансування є постійним.

В.о. голови "Укравтодору" анонсував ймовірні інші джерела фінансування, серед яких можуть бути оплати від проїзду вантажівок чи штрафи за їхнє перевантаження.

Раніше очільник "Укравтодору" анонсував, що в планах з 2020 року повністю відмовитись від поточних середніх ремонтів та перейти на більш капітальні ремонти.

Теги: Новини України Гроші Держслужба автодоріг Електромобіль
Джерело: 24 Канал
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