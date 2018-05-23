В "Укравтодорі" вказали на загрозу, яку несуть електромобілі

Виконувач обов'язків глави "Укравтодору" Славомір Новак пояснив, яку загрозу можуть становити електромобілі в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Дивіться також: Що потрібно знати перед купівлею електрокара

Говорячи про наповнення дорожнього фонду, Новак зазначив, що цьогоріч ця сума становила 40 мільярдів гривень, а наступного сягне приблизно – 60 мільярдів.

Фінансування галузі з початку цього року – це прогнозована сума проценту надходжень з акцизного збору на паливо. Цьогоріч – це 50% від акцизу, в 2019 році – 75%, а в 2020 році – 100%,

– зазначив Славомір Новак.

В цьому контексті він зауважив, що "єдиною загрозою для наповнення дорожнього фонду можуть бути електромобілі".

"Якщо їхня кількість зростатиме, то потрібно буде шукати інші джерела наповнення фонду", – сказав Новак, додавши, що натепер фінансування є постійним.

В.о. голови "Укравтодору" анонсував ймовірні інші джерела фінансування, серед яких можуть бути оплати від проїзду вантажівок чи штрафи за їхнє перевантаження.

Раніше очільник "Укравтодору" анонсував, що в планах з 2020 року повністю відмовитись від поточних середніх ремонтів та перейти на більш капітальні ремонти.