Скільки українців щодня змінюють свої автівки на електричні: цікаві дані від Мінінфраструктури
Міністр інфраструктури Володимир Омелян оприлюднив статистику, згідно з якою щодня 20 мешканців України змінюють свої автівки на електричні.
Таку статистику міністр оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.
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За даними міністерства, за січень-червень 2018 року в Україні придбано 3596 електромобілів, в той час як за весь 2017 рік українці купили 2532 електрокари.
Джерело: 24 Канал
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