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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Скільки українців щодня змінюють свої автівки на електричні: цікаві дані від Мінінфраструктури

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Щодня 20 мешканців України змінюють свої автівки на електричні
Щодня 20 мешканців України змінюють свої автівки на електричні / фото з відкритих джерел

Міністр інфраструктури Володимир Омелян оприлюднив статистику, згідно з якою щодня 20 мешканців України змінюють свої автівки на електричні.

Таку статистику міністр оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

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За даними міністерства, за січень-червень 2018 року в Україні придбано 3596 електромобілів, в той час як за весь 2017 рік українці купили 2532 електрокари.

 

Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Електромобіль Володимир Омелян
Джерело: 24 Канал
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