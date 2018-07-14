Скільки українців щодня змінюють свої автівки на електричні: цікаві дані від Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури Володимир Омелян оприлюднив статистику, згідно з якою щодня 20 мешканців України змінюють свої автівки на електричні.

Таку статистику міністр оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: В "Укравтодорі" вказали на загрозу, яку несуть електромобілі

За даними міністерства, за січень-червень 2018 року в Україні придбано 3596 електромобілів, в той час як за весь 2017 рік українці купили 2532 електрокари.