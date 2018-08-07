Електромобілі в Україні: названо десятку найпопулярніших

За 7 місяців 2018 року український парк електромобілів поповнили 2490 авто. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на автомобілі, що працюють виключно на електротязі, виріс в Україні на 64%.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

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Абсолютна більшість (84%) електромобілів, які стали на облік з січня по липень 2018 року, були автомобілями з пробігом,

– зазначили в "Укравтопромі".

Так, за останніми даними, купуючи електромобіль, українці найчастіше зупиняли свій вибір на Nissan Leaf. В результаті ця модель за підсумками семи місяців сформувала майже 2/3 ринку електромобілів. Всього з початку року українську прописку отримали 1621 Nissan Leaf.

Другим за популярністю став BMW i3 – 182 штук.

Замикає лідерську трійку Tesla Model S – 123 штук.

Також до десятки найбільш популярних електрокарів увійшли: Mercedes-Benz B Electric Drive – 78 штук; SMART Fortwo – 69 штук; Tesla Model Х – 57 штук; KIA Soul EV – 53 штук; VOLKSWAGEN е-Golf – 52 штук; TOYOTA RAV-4 EV – 46 штук; FIAT 500е – 37 штук.