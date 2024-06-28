В Министерстве цифровой трансформации отметили, что отныне в Дии смогут подписать декларацию с врачом или обновить сведения о себе.

Интересно Теперь в Дии можно изменить данные о задекларированном месте жительства: как это сделать

В Дии будут отображаться медицинские данные

В Минцифры отметили, что пользователи приложения смогут зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). А также подать декларацию о выборе врача или наоборот – прекратить действие декларации.

Кроме этого, в Дии можно будет внести изменения в персональные данные, которые хранятся в ЕСОЗ, если какая-то информация больше не актуальна. Например, номер телефона, фамилия или место жительства,

– говорится в заметке.

На первом этапе в Дии пользователи смогут:

зарегистрировать себя как пациента в ЭСОЗ;

подавать декларации о выборе врача – семейного врача, терапевта или педиатра;

просматривать ранее поданные декларации, а при необходимости - прекратить действие декларации с предыдущим врачом;

изменить свои персональные данные, которые есть в центральной базе данных ЕСОЗ;

В дальнейшем функционал постепенно будет расширяться.

Сейчас над проектом работают Министерство здравоохранения, Национальная служба здоровья Украины совместно с Минцифрой и привлеченными партнерами и стейкхолдерами.