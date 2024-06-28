У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що відтепер в Дії зможуть підписати декларацію з лікарем чи оновити відомості про себе.

Цікаво Відтепер у Дії можна змінити дані про задеклароване місце проживання: як це зробити

У Дії будуть відображатися медичні дані

У Мінцифри наголосили, що користувачі застосунку зможуть зареєструватися чи авторизуватися в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ). А також подати декларацію про вибір лікаря чи навпаки — припинити дію декларації.

Окрім цього, у Дії можна буде внести зміни до персональних даних, які зберігаються в ЕСОЗ, якщо якась інформація більше не актуальна. Наприклад, номер телефону, прізвище чи місце проживання,

– мовиться у дописі.

На першому етапі в Дії користувачі зможуть:

зареєструвати себе як пацієнта в ЕСОЗ;

подавати декларації про вибір лікаря – сімейного лікаря, терапевта чи педіатра;

переглядати раніше подані декларації, а за потреби — припинити дію декларації з попереднім лікарем;

змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ;

Надалі функціонал поступово розширюватиметься.

Наразі над проєктом працюють Міністерство охорони здоров'я, Національна служба здоров'я України спільно з Мінцифрою та залученими партнерами й стейкхолдерами.