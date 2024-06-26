Также может появиться дистанционное обучение для военнообязанных, получения отсрочки и онлайн-бронирование работников руководителями предприятий. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Какие мобилизационные процессы Украина планирует перевести в онлайн

По словам Черногоренко, Минобороны готовится к масштабному переходу мобилизационных процессов на электронный формат.

В рамках этого плана предусматривается внедрение онлайн-рекрутинга, дистанционного обучения для военнообязанных, получения отсрочки и онлайн-бронирование работников руководителями предприятий.

Наша визия – максимально устранить бумажные документы и физическое взаимодействие людей с чиновниками. Это будет осуществлено благодаря постепенному совершенствованию взаимодействия между реестрами

– сказала Черногоренко.

В частности, планируется автоматизировать процессы подачи резюме, отслеживания статуса кандидатов и получения приглашений на службу. Отдельную систему интегрируют с Резерв+, что позволит гражданам выбирать бригады и командиров, отслеживать статус заявки через мобильное приложение.

Относительно электронных повесток, пока законодательство Украины не предусматривает их использования, і в приложении Резерв+ такая функция пока не реализуется.