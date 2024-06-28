Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга в Медиацентре, информирует 24 Канал.

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В Комитете национальной обороны при рассмотрении законопроекта о мобилизации мы дискутировали в течение нескольких месяцев над всеми вопросами, в частности о возможности оформления повесток через электронные средства коммуникации. Было принято решение, что сейчас это преждевременно, поэтому вопрос был снят,

– отметил Вениславский.

По словам нардепа, и позиция Минобороны, и позиция Комитета, и Офиса Президента, и непосредственно Президента Украины: сейчас электронных повесток быть не может.

Для электронного оповещения надо менять законодательство

Это также невозможно без внесения изменений в соответствующий закон – или о мобилизационной подготовке и мобилизации; или о воинских обязанностях, военной службы; или о едином государственном реестре военнообязанных, резервистов.

Вениславский заверил, что планов вносить изменения в эти законы, которые бы предусматривали возможность оповещения или оформления повесток через электронные средства коммуникации, нет.

Зато Минобороны вскоре начнет тестирование электронного бронирования для предприятий. Заместитель министра обороны объяснила, что каждый руководитель критически важного предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда в отношении своих работников через "Оберег".