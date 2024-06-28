Про це заявив народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу в Медіацентрі, інформує 24 Канал.

Дивіться також Веніславський відповів, чи відповідають темпи мобілізації в Україні очікуванням влади

В Комітеті національної оборони під час розгляду законопроєкту про мобілізацію ми дискутували упродовж кількох місяців над усіма питаннями, зокрема щодо можливості оформлення повісток через електронні засоби комунікації. Було ухвалено рішення, що наразі це є передчасним, тож питання було зняте,

– зазначив Веніславський.

За словами нардепа, і позиція Міноборони, і позиція Комітету, і Офісу Президента, і безпосередньо Президента України: наразі електронних повісток бути не може.

Для електронного оповіщення треба змінювати законодавство

Це також неможливо без внесення змін до відповідного закону – або про мобілізаційну підготовку і мобілізацію; або про військові обов'язки, військову служб; або про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, резервістів.

Веніславський запевнив, що планів вносити зміни до цих законів, які б передбачали можливість оповіщення чи оформлення повісток через електронні засоби комунікації, немає.

Натомість Міноборони невдовзі розпочне тестування електронного бронювання для підприємств. Заступниця міністра оборони пояснила, що кожен керівник критично важливого підприємства отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду стосовно своїх працівників через "Оберіг".