Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, нововведения приносят больше возможностей для военных.
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Какие функции появились в приложении Армия+
Рустем Умеров отметил, что министерство продолжает цифровизировать процессы, развивая приложение Армия+, чтобы каждый военнослужащий получал услуги от государства "просто, удобно и без лишних хлопот".
В приложении доступны 5 новых видов электронных рапортов:
- Справка формы 5 о прохождении военной службы – один из самых нужных рапортов, необходим для получения гарантированных государством выплат или прав военнослужащих и их родных.
- Рапорт на выезд за пределы гарнизона, что упростит защитникам возможность покидать гарнизон для решения личных вопросов или отдыха.
- Рапорт на освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья в случае необходимости лечения.
- Рапорт на выплату единовременного денежного пособия после заключения первого контракта для службы ВСУ.
- Рапорт на отпуск после освобождения из плена, если военнослужащий решит продолжать службу в ВСУ.
По словам Умерова, министерство также расширяет функционал подачи рапортов. В частности у инициатора появляется возможность отозвать поданный рапорт, а у командира – проверять предыдущего согласователя обращения.