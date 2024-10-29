Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, нововведення приносять більше можливостей для військових.

Читайте також "Виправить багато незручностей": в Міноборони розповіли про цифровізацію ВЛК

Які функції з'явилися в застосунку Армія+

Рустем Умєров наголосив, що міністерство продовжує цифровувати процеси, розвиваючи застосунок Армія+, щоб кожен військовослужбовець отримував послуги від держави "просто, зручно та без зайвих клопотів".

В застосунку доступні 5 нових видів електронних рапортів:

Довідка форми 5 про проходження військової служби – один із найбільш потрібних рапортів, необхідний для отримання гарантованих державою виплат чи прав військовослужбовців та їхніх рідних.

Рапорт на виїзд за межі гарнізону, що спростить захисникам можливість залишати гарнізон для вирішення особистих питань або відпочинку.

Рапорт на звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я в разі необхідності лікування.

Рапорт на виплату одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту для служби ЗСУ.

Рапорт на відпустку після звільнення з полону, якщо військовослужбовець вирішить продовжувати службу в ЗСУ.

За словами Умєрова, міністерство також розширює функціонал подачі рапортів. Зокрема в ініціатора з'являється можливість відкликати поданий рапорт, а в командира – перевіряти попереднього погоджувача звернення.