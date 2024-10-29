Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, нововведення приносять більше можливостей для військових.
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Які функції з'явилися в застосунку Армія+
Рустем Умєров наголосив, що міністерство продовжує цифровувати процеси, розвиваючи застосунок Армія+, щоб кожен військовослужбовець отримував послуги від держави "просто, зручно та без зайвих клопотів".
В застосунку доступні 5 нових видів електронних рапортів:
- Довідка форми 5 про проходження військової служби – один із найбільш потрібних рапортів, необхідний для отримання гарантованих державою виплат чи прав військовослужбовців та їхніх рідних.
- Рапорт на виїзд за межі гарнізону, що спростить захисникам можливість залишати гарнізон для вирішення особистих питань або відпочинку.
- Рапорт на звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я в разі необхідності лікування.
- Рапорт на виплату одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту для служби ЗСУ.
- Рапорт на відпустку після звільнення з полону, якщо військовослужбовець вирішить продовжувати службу в ЗСУ.
За словами Умєрова, міністерство також розширює функціонал подачі рапортів. Зокрема в ініціатора з'являється можливість відкликати поданий рапорт, а в командира – перевіряти попереднього погоджувача звернення.