Подробности рассказал Иван Жук – помощник начальника по правовой работе Одесского областного ТЦК и СП в эфире одного из телеканалов, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что это никакое не обновление.

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Это не обновление, единый государственный реестр призывников военнообязанных и резервистов работает не один год. Такой код – это номер записи относительно того гражданина, сведения о котором внесены в этот реестр,

– отметил представитель ТЦК.

Задание этого кода

Он пояснил, что основная цель этого номера – ускорение поиска сведений о конкретном лице в этом реестре. Этот номер также вносится в военно-учетные документы гражданина и в дальнейшем это ускоряет ведение военно-учетной документации.

Итак, главная задача этого кода – ускорение эффективности работы реестра. Другого использования, как пояснили в ТЦК, этот код пока государством не определен.

Должны ли знать мужчины свой код

"Это просто номер записи в едином государственном реестре военнообязанных. Именно благодаря ему не нужно искать всю информацию в картотеках, она уже есть в электронном виде", - добавил Иван Жук.

Знать такой код, по словам представителя ТЦК, – не обязанность военнообязанного.