SEAT в будущем будет делать акцент не только на автомобилях. Недавно испанский автопроизводитель представил линейку электрических двухколесных транспортных средств под брендом MÓ.

Компания показала электрический мопед MÓ eScooter 125 и самокат MÓ eKickScooter 65. Об этом говорится в программе "авто24" на 24 канале.

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Электрический мопед оснащается мотором мощностью 12 сил, соответствует классу 125-кубовых бензиновых мотоциклов. Электродвигатель генерирует момент в 240 Нм, обеспечивая электробайку ускорение от 0 – 50 километров в час всего за 4 секунды.



Новая продукция от SEAT / Фото компании SEAT

Максимальная скорость скутера – 95 километров в час. Заряда 5-киловаттной батареи хватает на 125 километров хода, без подзарядки. Скутер также оснащен задней передачей, чтобы сделать маневрирование проще.



Мопед MÓ eScooter 125 / Фото компании SEAT

Электрические самокаты SEAT MÓ eKickScooter 65 и eKickScooter 25 имеют соответственно 65 и 25 километров запаса хода. Мощную версию приводит 551-ваттный аккумулятор. Его мощность составляет 350 Ватт, и ее хватает даже для преодоления 20 градусного подъема.

Хотя максимальная скорость самоката ограничена на отметке 20 км/ч. Как ни странно немного быстрее разгоняется более слабая версия, но имеет гораздо более скромный запас хода.



Самокат MÓ eKickScooter 65 / Фото компании SEAT

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